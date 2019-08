Français disparu en Italie : "On attend d'être soutenu par la France", dit un ami sur RTL

publié le 16/08/2019 à 08:05

Cela fait une semaine que Simon Gautier est porté disparu. Vendredi 10 août, le Français de 27 ans appelle les secours alors qu'il est tombé dans un ravin, au sud de Naples. "Aidez-moi, je vois la mer mais je ne sais pas où je suis", avait-il expliqué. Depuis, impossible de le localiser.

Ses parents et une quinzaine de ses amis sont sur place depuis mercredi 14 août pour participer aux recherches. Sur RTL, son ami Nathan, explique concrètement la situation.

"L'objectif, c'est d'aller récupérer des infos auprès des policiers italiens et des pompiers qui pourraient aider autant que possible sur les recherches", dit-il. Son ami déplore un manque de coordination de la part des forces de l'ordre italienne. "Ils sont assez peu nombreux ici, ils n'ont pas beaucoup d'hommes à disposition pour marcher, pour aller sur les sentiers. Les parents de Simon sont seulement en contact avec une personne de l'Ambassade Française et du Consulat".

"C'est un peu ça qui nous fait tenir"

Sur RTL, la mère de Simon, également sur place, avait demandé de l'aide. "Il faut que la France ou l'Italie envoient des pompiers formés à la haute montagne, des spéléologues", disait-elle, affirmant qu'il fallait "beaucoup plus d'équipes que ça".

Nathan ne veut pas perdre espoir. "On a eu accès à son historique de recherche sur son ordinateur (...). Comme il a eu un accident assez tôt dans son itinéraire sur une zone assez précise, même si elle est très grande et très escarpée, c'est un peu ça qui nous fait tenir et continuer jusqu'à ce qu'on le trouve", dit-il.

"On attend surtout d'être soutenu par la France. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas", déplore Nathan au micro de RTL.