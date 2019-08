publié le 17/08/2019 à 07:05

Les recherches continuent pour tenter de retrouver Simon Gautier. Ce jeune randonneur français est porté disparu dans le sud de l'Italie depuis huit jours maintenant. La famille et les amis de Simon sont sur place pour aider au maximum. Thomas, un des meilleurs amis du jeune homme de 27 ans, en fait partie, mais il déplore un manque de moyens flagrant sur le terrain. "Je n’ai vu ni chien, ni sauveteur, rien de tout ça", explique-t-il sur RTL.

"On quadrille une zone qui est beaucoup trop large et escarpée pour nous", explique l'ami de Simon. Il regrette que les autorités italiennes ne fournissent pas plus de moyens pour les recherches aux proches du jeunes homme qui se sont rendus sur place.



"On n’a rien qui nous est donné. On nous a pas donné de GPS, on nous a pas donné de jumelles. On nous a pas donné un guide pour explorer les zones escarpées très larges, très dangereuses", détaille Thomas.

Les outils thermiques utilisés par les hélicoptères pour détecter potentiellement des corps sont hors service à cause des chaleurs Thomas, un des meilleurs amis de Simon présent sur place en Italie. Partager la citation





Pour lui, "le problème c’est que certains passages conduisent à des falaises". La zone est en outre bien trop étendue pour eux selon lui. "On couvre déjà une zone qui fait plus de 10 hectares", explique Thomas. S'il se réjouit qu'il y ait "des rondes d’hélicoptères en permanence", il précise que "le seul problème c’est que les outils thermiques utilisés par les hélicoptères pour détecter potentiellement des corps sont hors service à cause des chaleurs".



La mère de Simon demande à la France d'envoyer des équipes de secours. Du côté du Quai d'Orsay, on indique que Paris suit de très près les efforts déployés par les autorités italiennes.

À écouter également dans ce journal :

Décès - Peter Fonda est mort à l'âge de 79 ans. Il se battait contre un cancer du poumon. Il compte 68 films à son actif (en tant qu'acteur), mais doit sa célébrité à son rôle dans le road-movie Easy Rider, sorti en 1969, dans lequel il campe le rôle du rider Wyatt.



Fait-divers - Une sortie en jet-ski tourne au drame. Hier, dans l'Hérault, à Marseillan, deux scooters des mers se sont violemment percutés. Le bilan est lourd : un mort et deux blessés.

International - Aux Etats Unis, pas sûr que les résultats de l'autopsie réalisée sur Jeffrey Epstein stoppent les nombreuses interrogations depuis que le financier américain a été retrouvé mort dans sa cellule, samedi dernier. Selon l'institut médico légal, celui qui était inculpé pour "exploitation sexuelle sur mineurs" s'est bien suicidé par pendaison.



Foot - L'OL a laminé Angers à domicile ce vendredi 16 août au soir 6 à 0. Nous en sommes uniquement à la 2ème journée de Ligue 1 et le club de Jean Michel Aulas fait une rentrée fracassante.