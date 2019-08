Mondial 2019 : la France se mesure à l'Écosse en amical

publié le 17/08/2019 à 15:03

Relativiser une condition physique encore incertaine, s'imprégner des nouveaux préceptes même si "tout ne sera pas parfait" et penser collectif malgré les enjeux individuels: le XV de France a des équilibres à trouver samedi à Nice face à l'Ecosse (21h05).

Au sein de chacune des deux équipes, seulement cinq joueurs titulaires samedi l'étaient déjà lors de la dernière rencontre entre la France et l'Ecosse, en février dans le Tournoi des six nations : Damian Penaud, Gaël Fickou, Antoine Dupont, Jefferson Poirot et Sébastien Vahaamahina côté français ; Jamie Ritchie, Josh Strauss, Grant Gilchrist, Stuart McInally et Simon Berghan côté écossais.

Les Français semblent sur le papiers relativement plus en forme puisqu'ils restent sur 2 victoires sur les 3 derniers matchs (contre l'Italie et l'Ecosse, une défaite contre l'Irlande), alors que leurs adversaires ont perdu les 3 précédentes rencontre (contre l'Angleterre, le Pays de Galles et la France).

La composition probable du XV de France

Médard - Penaud, Fofana, Fickou, Raka - Lopez, Dupont - Cros, Alldritt, Ollivon - Vahaamahina, Gabrillagues - Slimani, Chat, Poirot (cap.).