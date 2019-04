publié le 25/04/2019 à 08:12

L'image forte de ce jeudi 25 avril, c'est une poignée de main entre Vladimir Poutine et Kim Jong Un. Le dirigeant nord-coréen et le Président russe se sont retrouvés pour leur premier sommet sur fond d'impasse diplomatique sur le nucléaire avec Washington. Tous deux ont dit vouloir renforcer les liens historiques entre leurs deux pays.



Deux mois après le fiasco de sa deuxième rencontre avec le Président américain à Hanoi au Vietnam, Kim Jong Un cherche des soutiens dans son bras de fer avec les États-Unis. Ainsi, la Corée du Nord tente un rapprochement avec Moscou et Pékin.

Vladimir Poutine a accueilli Kim Jong Un avec une longue poignée de main sur l'île Rousski, en face du port de Vladivostok, à l'extrême est de la Russie. "Je suis sûr que votre visite aujourd'hui en Russie nous aidera à mieux comprendre par quels moyens nous pouvons résoudre la situation sur la péninsule coréenne, et ce que la Russie peut faire pour soutenir les tendances positives qui ont lieu actuellement", a déclaré le président russe.

"Je pense que cette rencontre sera très utile pour développer les liens historiques entre les deux pays, qui ont une longue amitié, en une relation plus stable et plus solide", a déclaré le dirigeant nord-coréen. Il s'attend à "un dialogue significatif" à propos de la situation sur la péninsule coréenne, et félicitant le président russe de "construire une Russie forte".

À écouter également dans ce journal

Grand débat - Dix jours après son allocution télévisée suite à l'incendie de Notre-Dame, Emmanuel Macron va présenter ses réponses au Grand débat ce jeudi 25 avril. Ce sera lors d'une conférence de presse à l'Élysée, à partir de 18h.



Brigitte Macron - La Première dame va retrouver les bancs de l'école. Dès la rentrée prochaine, elle donnera des cours de français à des adultes sans diplômes. Une école de la seconde chance installée à Clichy-sous-Bois et financée par le groupe LVMH.



Décès - Jean Pierre-Marielle est décédé cette nuit à l'âge de 87 ans. L'acteur a tourné près de cent films et pièces de théâtres. Sa voix et son caractère bien trempé resteront en mémoire.