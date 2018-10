Brexit : Theresa May reste ferme sur la question irlandaise

publié le 22/10/2018 à 00:50

Un obstacle de taille dans les négociations du Brexit. Theresa May va réitérer lundi 22 octobre son opposition à la solution de l'UE pour résoudre le problème de la frontière irlandaise après le Brexit. La Première ministre britannique se veut toutefois confiante, assurant que l'accord de retrait est presque finalisé.



Les négociations entre Bruxelles et Londres sur les conditions de leur divorce achoppent sur le sort de la frontière entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande (membre de l'UE) après le Brexit, prévu le 29 mars 2019. Londres comme Bruxelles veulent éviter le rétablissement d'une frontière physique, mais leurs points du vue sur la manière d'y parvenir semblent irréconciliables.

Des divergences à propos desquelles les deux parties n'ont pu s'accorder lors du sommet européen des 17 et 18 octobre, à Bruxelles. "Comme je l'ai exposé la semaine dernière, nous ne pouvions accepter la première proposition de backstop de l'UE", doit dire Theresa May en informant la chambre des Communes de l'état d'avancement des négociations, selon des extraits de son intervention communiqués par ses services.

Le leadership de Theresa May contesté

Cette solution dite de "backstop" ("filet de sécurité"), qui prévoit de maintenir l'Irlande du Nord dans l'union douanière et le marché unique si aucune autre solution n'est trouvée, "aurait impliqué la création d'une frontière douanière dans la mer d'Irlande et détruit l'intégrité du Royaume-Uni", selon la Première ministre. "Je crois qu'aucun Premier ministre britannique ne pourrait jamais l'accepter", doit-elle ajouter. "Moi certainement pas".



Au-delà de ce blocage sur la frontière irlandaise, l'accord de retrait du Royaume-Uni est bouclé à "95%", va assurer la cheffe du gouvernement conservateur. "Nous avons un large accord sur la structure et la portée de la future relation, avec d'importants progrès réalisés sur des questions comme la sécurité, les transports et les services".



Ces déclarations visent à apaiser les esprits au Royaume-Uni, alors que près de 70.000 personnes ont manifesté samedi pour réclamer un référendum sur l'accord final du Brexit. Selon la presse britannique, des députés de la majorité conservatrice s'apprêteraient à contester le leadership de Theresa May, mécontents de sa stratégie de négociation.