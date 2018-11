publié le 13/11/2018 à 22:50

L’“ogre des Ardennes” de nouveau face à la Justice. Michel Fourniret comparaît depuis ce mardi 13 novembre devant la cour d'assises des Yvelines, pour un crime crapuleux datant de la fin des années 1980.



Avec la complicité de son ex-épouse Monique Olivier, il aurait assassiné une jeune femme, Farida Hammiche, dans le but de s'emparer du trésor d’une bande de braqueurs. Une étape qui se révélera déterminante dans le parcours du tueur en série.

“Sans le magot du gang des postiches il n’y a pas de carrière criminelle de Michel Fourniret”, affirme Patricia Tourancheau, journaliste pour “Les jours” et spécialiste de l’affaire.

Tout débute en 1984. Michel Fourniret purge alors une peine de 5 ans de prison à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pour une série d'agressions sexuelles sur mineures. Il y partage la cellule de Jean-Pierre Hellegouarch, un truand condamné pour braquage. Les deux hommes se lient d'amitié.



C’est à cette époque également qu’il fait la connaissance, par correspondance, de Monique Olivier.

Un “meurtre fondateur”

En mars 1988, quelques mois après sa sortie de prison, son ancien codétenu lui demande, via sa femme Farida Hammiche, de l'aider à récupérer un magot dont il a eu vent derrière les barreaux.



Il s’agit du "trésor" du gang des postiches, une bande de braqueurs insatiables qui a écumé, entre 1981 et 1986, des dizaines de banques de la région parisienne. Un butin qui serait “estimé de 30 à 50 millions d'euros”, explique Jacques Pradel, journaliste à RTL.



Jean-Pierre Hellegouarch demande à Farida Hammiche d'en proposer une petite part à Fourniret pour l’aider à déplacer cette vingtaine de kilos d’or. Le couple s’exécute et se rend avec l'épouse du braqueur près d'une tombe du cimetière de Fontenay-en-Parisis, dans le Val-d'Oise.



Ils y découvrent une caisse à outils rouge remplie de lingots d'or ainsi que des boîtes contenant des Napoléons et des pesos mexicains. La tentation est trop forte. Quelques jours après, Michel Fourniret et Monique Olivier élimine la jeune femme.



"C'est le meurtre fondateur", dit l'avocat de Jean-Pierre Hellegouarch, Me Didier Seban, "celui qui lui permet de réaliser son oeuvre criminelle". Le corps de Farida Hammiche ne sera jamais retrouvé.



Grâce à ce pactole, le couple fera notamment l’acquisition du manoir de Sautou, dans les Ardennes, où les corps de deux des sept jeunes filles assassinées par le tueur en série seront retrouvés.