et Léa Stassinet

publié le 13/03/2019 à 05:56

Les Boeing 737 Max ne peuvent plus voler en Europe. La France comme l'Allemagne, l'Irlande, le Royaume-Uni, les Pays-Bas leur interdit son espace aérien. Une décision à titre conservatoire, trois jours après le crash de l'Ethiopian Airlines, qui a fait 157 morts.





C'est le deuxième accident d'un tel appareil en 5 mois, mais du côté des États-Unis, le pays de Boeing aucune mesure de suspension des vols n'a été prise. "Jusqu'à présent notre examen du dossier ne montre aucun problème de performance et ne fournit aucune raison pour ordonner l'immobilisation de cet avion", assure l'agence fédérale de l'aviation américaine, FAA, dans un communiqué. "Les autres autorités de l'aviation (civile) ne nous ont fourni aucune donnée qui justifierait une telle mesure", poursuit-elle.

Elle affirme qu'elle n'hésitera toutefois pas à prendre des mesures "immédiates et appropriées" si jamais elle découvrait une anomalie dans son examen du vol 302 d'Ethiopian Airlines, dont les boîtes noires ont été récupérées et devraient livrer le ou les scénarios de l'accident.

En choisissant de ne pas clouer au sol la flotte des 737 MAX 8, dont American Airlines et Southwest sont les principales compagnies clientes aux États-Unis, la FAA fait ainsi le dos rond aux pressions de politiques américains et surtout à la fermeture progressive du ciel aérien mondial à cet avion.

À écouter également dans ce journal

Sécurité routière - À la place d'une suspension de permis pour alcoolémie, un éthylotest anti-démarrage pourra désormais être installé dans la voiture des fautifs, qui devront payer et le mettre en place eux-mêmes. Les préfets auront la possibilité de leur proposer cette mesure, testée avec succès dans 7 départements.



Brexit - Le Royaume-Uni quittera-t-il brutalement l'Europe à la fin du mois ? Réponse ce mercredi 13 mars. Le Parlement dira oui ou non à un Brexit sans accord. S'il dit non, il revotera demain pour savoir s'il faut reporter la date de sortie.



Ligue des champions - Lyon sera-t-il le dernier club français en Ligue des champions ?L'exploit est indispensable ce soir à Barcelone. C'est un huitième de finale retour, il y avait eu 0 - 0 à l'aller.