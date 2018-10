publié le 24/10/2018 à 16:50

Après “boire ou conduire?”, une autre question va bientôt se poser pour les conducteurs ayant justement décidé de ne pas choisir. En effet, dès le 1er janvier prochain, les automobilistes contrôlés positif au test d'alcoolémie auront le choix entre la suspension provisoire du permis et l’éthylotest antidémarrage.



En partie caché et scellé sous le tableau de bord, l'EAD est relié à un combiné que l’automobiliste devra utiliser avant chaque prise du véhicule. "Il met son contact, il prend son combiné. Il souffle. L'appareil analyse l'échantillon d'air projeté. Si l'haleine est correcte, évidemment vous pourrez démarrer le véhicule. Sinon l'appareil va vous bloquer pendant un certain temps”, explique Pascal Protin, installateur agréé dans le Gard.

Déjà expérimenté dans six départements, le coût de ce dispositif, entre 1500 et 2000€, sera à la charge du conducteur. Si les contrevenants décident de mettre la main à la poche, c'est pour une bonne raison. "Ça leur permet d'aller travailler, tout simplement”, souligne le garagiste,"ceux qui perdent leur permis, parfois ils perdent leur boulot, parce que justement ils ne peuvent plus se déplacer”.

100.000 personnes par an perdent leur permis

Obligatoire pour les autocars depuis 2015, l'éthylotest antidémarrage sera généralisé à partir du 1er janvier 2019 pour tous les conducteurs. “Il y a à peu près 100 000 personnes par an qui perdent leur permis à cause de problèmes qui sont liés à l'alcool. (...) On peut facilement imaginer qu’il y ait 30 à 40% des contrevenants qui peuvent être équipés”, estime Patrick Perrier, directeur général de Lion laboratoire France, un fabricant d’EAD.



Cet éthylotest comprend également un dispositif anti-triche. Si le premier test est satisfaisant, un second souffle est demandé au conducteur 5 à 30 minutes après son départ. Il permet de vérifier qu'il n'était pas en phase d'alcoolémie ascendante, et que personne n'avait soufflé à sa place la première fois.