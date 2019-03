publié le 12/03/2019 à 08:28

Emmanuel Macron est arrivé hier soir en Éthiopie, pays en deuil après le crash de dimanche 10 mars. 157 personnes ont été tuées, dont 9 Français. Parmi eux, une Bretonne de 35 ans, Sarah Auffret, membre d'une association qui lutte contre l'usage du plastique. Elle devait rejoindre l'Assemblée de l'environnement de l'ONU qui s'est ouverte hier. Maryse Turcy, correspondante à Ouest-France souvent en contact avec elle, lui rend hommage sur RTL.



"Elle était professeure de français au Japon quelques années. Après elle est allée en Norvège, et là elle a fait guide touristique. Elle a appris le norvégien hyper vite et plus ça allait, plus elle était engagée." confie-t-elle.

"Sa dernière action, c'était le plastique sur les plages de l'Antarctique. Elle était en-dessous du pôle Nord, dans un endroit où les courants apportaient tous les plastiques. C'était une fille entière, très lumineuse, les pieds sur terre, une belle fille de l'intérieur." ajoute-t-elle.

À écouter également dans ce journal

Algérie - C'est la prudence qui domine ce matin en Algérie après l'annonce hier soir d'Abdelaziz Bouteflika qui renonce à briguer un 5ème mandat. La présidentielle initialement prévue pour le 19 avril est reportée sine die.



Brexit - À 17 jours du Brexit, un nouveau vote aura lieu aujourd'hui au Parlement britannique. Les députés doivent se prononcer sur le tout dernier accord de divorce négocié hier à Strasbourg par Teresa May.



Terrorisme - Medhi Nemmouche a été condamné à la prison à vie. Le verdict est tombé cette nuit après 8 heures de délibéré. La Cour d'Assises a insisté sur la dangerosité de l'auteur de l'attaque du musée juif de Bruxelles.



Football - Zinedine Zidane revient comme entraîneur au Real de Madrid neuf mois après son départ.