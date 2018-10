publié le 05/10/2018 à 19:25

Denis Mukwege et Nadia Murad ont été récompensés du Prix Nobel de la paix ce vendredi 5 octobre. La jeune femme de 25 ans est depuis 2016 ambassadrice des Nations unies pour la dignité du trafic d'êtres humains. Denis Mukwege, surnommé "l'homme qui répare les femmes", a soigné quelque 50 000 victimes de viols dans son hôpital du Congo et a appris la nouvelle au bloc opératoire.



Depuis vingt ans, tous les vendredis, il opère avec son équipe : "J'étais en train de terminer ma deuxième opération de la journée, des femmes autour de moi ont commencé à crier et à pleurer. J'ai pu voir dans le visage de nombreuses femmes à quel point elles étaient heureuses que leurs souffrances soient reconnues", a-t-il expliqué au comité.

Une reconnaissance aussi pour ce chirurgien de 63 ans, prétendant au prix Nobel de la paix depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, dans l'est du Congo, toujours en proie au combat, Denis Mukwege a dédié ce Prix Nobel aux femmes avec ces mots : "À travers ce prix mesdames, le monde refuse de rester les bras croisés face à vos souffrances".

Société - Les locaux marseillais de l'association SOS Méditerranée ont été envahis par une vingtaine de militants du groupe Génération identitaire. La police est arrivée rapidement et les membres de l'association sont choqués mais sains et saufs. Génération identitaire a sans doute voulu faire un coup d'éclat avant la mobilisation dans plusieurs dizaines de villes en France autour de SOS Méditerranée samedi 6 octobre.



Justice - Alexandre Benalla a répondu pendant plus de 4 heures aux questions des magistrats. Il a aussi dû s'expliquer sur les événements du Jardin des Plantes. Il est visé aujourd'hui par cinq plaintes en tout pour "violences en réunion". Face aux juges, il a commencé à livrer ses explications. Il est reparti du Palais de justice un peu après 15 heures, sans faire de déclaration.



International - La famille de Hongwei Meng n'a plus de nouvelle de lui depuis son départ pour la Chine fin septembre. Quelles sont les pistes des enquêteurs ? Ils vérifient point par point l'emploi du temps de Hongwei Meng depuis son départ. Le président d'Interpol, 64 ans, avait réservé ce jour-là un vol pour Pékin. De source policière, on indique qu'il n'a pas disparu sur le territoire français mais tous les regards se tournent désormais vers la Chine. Le ministère de l'Intérieur affirme que la France "s'interroge" et se dit "préoccupée" par les menaces contre la femme du Chinois.