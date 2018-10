Aquarius : le siège de SOS Méditerranée envahi par des militants d'extrême-droite

et AFP

Un coup de force. Les locaux marseillais de l'ONG SOS Méditerranée, propriétaire de l'Aquarius, ont été envahis par des militants de l'organisation Génération identitaire ce vendredi 5 octobre. "Le siège de SOS Méditerranée a Marseille a été attaqué ce vendredi par une dizaine de militants identitaires. La police est sur place et procède à des arrestations. Le personnel de SOS Méditerranée est sain et sauf, mais sous le choc", a écrit l'ONG sur son compte Twitter.



Génération identitaire réclamerait la saisie du bateau humanitaire, qui vogue au secours des migrants au large des côtes libyennes. Une source policière a expliqué à 20 Minutes que les militants avaient déployé des banderoles stipulant notamment "que SOS Méditerranée était coupable de trafics d'êtres humains".

Aucune personne n'a été blessée et les individus ont été interpellés sans incident, très rapidement après le début de leur action, a précisé un porte-parole de la direction départementale de la sécurité publique. 22 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue "pour violences volontaires et séquestration en réunion". "Les plaintes de SOS Méditerranée sont en cours d'enregistrement", a ajouté la police.

L'association qui affrète l'Aquarius avec Médecins sans frontières, menacée de perdre le pavillon panaméen de son navire, a appelé à une manifestation samedi 6 octobre dans une trentaine de villes de France et d'Europe afin de soutenir ses opérations de sauvetage.