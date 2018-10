Le prix Nobel de la paix 2018 attribué à Denis Mukwege et Nadia Murad

publié le 05/10/2018 à 11:04

Vendredi 5 octobre à Oslo, le prix Nobel de la paix 2018 a été attribué à Denis Mukwege et Nadia Murad.



Ils ont été récompensés pour leur lutte contre l'utilisation des "violences sexuelles en tant qu'armes de guerre" dans les conflits. Le Congolais Denis Mukwege est un gynécologue connu de la communauté internationale comme étant le "réparateur des femmes". Nadia Murad est une ancienne esclave sexuelle de Daesh. Ils incarnent une cause qui dépasse le cadre des seuls conflits, comme en témoigne le raz-de-marée planétaire #MeToo, déclenché il y a un an par des révélations de la presse.

Ils succèdent à l'Ican, la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, récompensée du prix Nobel de la paix en octobre 2017 dans le cadre de leur lutte pour l'interdiction des armes nucléaires.

Denis Mukwege et Nadia Murad félicités par l'ONU

"Denis Mukwege et Nadia Murad ont tous les deux risqué personnellement leur vie en luttant courageusement contre les crimes de guerre et en demandant justice pour les victimes", a déclaré la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen. "Un monde plus pacifique ne peut advenir que si les femmes, leur sécurité et droits fondamentaux sont reconnus et préservés en temps de guerre", a-t-elle ajouté.



Les Nations Unies ont salué une annonce "fantastique" qui "aidera à faire avancer le combat contre les violences sexuelles comme arme de guerre dans les conflits". "C'est une cause chère aux Nations Unies", a précisé la porte-parole de l'ONU de Genève, Alessandra Vellucci.



Prochain rendez-vous : lundi 8 octobre, data à laquelle le prix Nobel de l'économie sera remis.