et Ryad Ouslimani

publié le 05/10/2018 à 13:43

À quoi joue Guillaume Pepy ? Le PDG de la SNCF a laissé entendre dans une interview accordée aux Echos qu'il faudrait faire converger le statut des cheminots et celui des nouveaux entrants qui auront des conditions moins favorables à partir du 1er janvier 2020. Or c'est un tabou. D'autant que les trois mois de grève au printemps ont porté là-dessus. Les syndicats sont vent debout.



Ils pensaient en effet en avoir fini avec la question du statut qui ne sera plus attribué aux futurs embauchés à partir du 1er janvier 2020 mais garanti aux cheminots en activité. Les propos de Guillaume Pépy viennent semer le trouble.

Au prétexte de ne pas laisser se creuser un fossé entre les agents en poste actuellement protégé par le statut historique et les les jeunes agents qui entreront dans l'entreprise à partir de 2020 avec le régime de la convention collective de branche, le patron de la SNCF veut revoir le rythme des déroulements de carrière des anciens et augmenter le salaire d'embauche des nouveaux.

