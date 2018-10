publié le 05/10/2018 à 08:24

Il y a un an, le 1er octobre 2017, Fabrice Paumier perdait sa fille Laura, une étudiante de 20 ans, dans l'attaque au couteau de Marseille. Cette attaque, qui avait également tué Mauranne, une amie de Laura, a été revendiquée par l'État islamique. L'assaillant avait été arrêté quelques jours auparavant à Lyon, arrêté mais relâché suite à dysfonctionnement de l'administration.



Et alors qu’une plaque commémorative a été inaugurée à l’endroit du drame, lundi 1er octobre, la colère monte en coulisse du côté des proches.

Les parents des jeunes filles assassinées ont annoncé, mercredi 3 octobre, vouloir attaquer les institutions de l’État au tribunal administratif de Lyon. "Cet homme n'aurait jamais dû être là où il était (au moment de l'attaque, ndlr). Les officiels nous ont dit que notre fille était au mauvais endroit au mauvais moment. Non, c'est l'assassin qui n'était pas au bon endroit", a déclaré Fabrice Paumier.

À écouter également dans ce journal

Hommage - C'est sur l'un de ses titres les plus connus, Emmenez-moi, que le cercueil de Charles Aznavour quittera tout à l'heure la Cour des Invalides. 2.000 personnes sont attendues sur place pour cette cérémonie qui doit débuter à 10 heures. Le Premier ministre arménien puis Emmanuel Macron prendront la parole.



Accident - Dix mois après le drame de Millas, les premiers résultats des expertises techniques sont publiés dans Le Parisien. Les deux experts qui ont analysé le car qui a percuté le TER mettent en cause la conductrice : selon eux, elle aurait freiné trop tard.



International - La France s'est associée aux puissances occidentales qui accusent la Russie d'avoir orchestré une série de cyberattaques dans le monde. "Des actes graves et préoccupants", dit dans un communiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Jeudi 4 octobre, les Pays-Bas ont annoncé avoir expulsé quatre agents russes qui tentaient de pirater le siège de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Une preuve supplémentaire, dit le gouvernement britannique, que c'est bien la Russie qui est derrière la tentative d'empoisonnement de l'ex-agent russe Sergueï Skripal.