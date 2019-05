publié le 24/05/2019 à 13:37

Game Over ! Theresa May, la Première ministre britannique, démissionne. Elle quittera son poste le 7 juin après des mois de calvaire sur le Brexit. Cette démission intervient en plein pendant les élections européennes. Les Anglais ont voté jeudi 23 mai, les Irlandais sont aux urnes ce vendredi 24 mai.



À court terme cette démission ne change rien pour les Européens car le Brexit avait déjà été reporté au 31 octobre, à la demande de Theresa May. L'ex-Première ministre était incapable de faire voter l'accord de divorce avec l’Europe par ses députés divisés. Pendant ce temps-là, les Européens ne faisaient que subir et attendre la fin de ce chaos politique.

À moyen terme, la question est la suivante pour nous : cette démission va-t-elle clarifier le paysage politique et permettre de trouver enfin l'accord de divorce, ou alors va t-on vers un Brexit accéléré sans accord ?

Le chaos politique britannique risque de se poursuivre

Tout va dépendre de deux choses maintenant. D'abord du nom du successeur de Theresa May. Et surtout du résultat des élections européennes et ses conséquences. Les européennes peuvent-elles déboucher sur des nouvelles élections législatives et un nouveau référendum ?



En dépit de cette démission, le chaos politique britannique risque de se poursuivre. Les européens risquent de continuer à être pris en otage par ce pays si divisé qu'il n'arrive pas à trouver la sortie de secours.



Emmanuel Macron a en tout cas salué "le travail courageux" de Theresa May et appelle à "une clarification rapide" sur le Brexit. Angela Merkel dit quant à elle "respecter" la décision de Theresa May.

