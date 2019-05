L'Anesthésiste de Besançon

et Emilien Vinee

publié le 21/05/2019 à 21:00

Ce soir nous revenons en détail sur l’affaire des empoisonnements en série de Besançon.

Le Docteur Frédérique Péchier déjà soupçonné d'avoir volontairement intoxiqué 7 de ses patients, dont 2 étaient décédés au cours interventions bénignes, vient d’être mis en examen pour 17 empoisonnements de plus. En tout, la justice le suspecte d'avoir fait 24 victimes, dont 9 sont mortes.





Nous faisons le point avec nos invités ce soir sur deux ans d’une enquête hors norme qui conduit la justice à soupçonner ce brillant médecin d’avoir empoisonné avec préméditation des personnes particulièrement vulnérables, âgées de 4 à 80 ans. Les interventions qu’elles devaient subir ne présentaient pas de difficultés particulières : Opération de la hanche, de l’épaule, ablation des amygdales pour un petit garçon qui fera deux arrêts cardiaques successifs avant l’intervention providentielle du Docteur Péchier.



Ce médecin anesthésiste qui est le dénominateur commun de tous les incidents répertoriés. Le plus souvent il était à proximité du bloc opératoire et intervenait avec un diagnostic tellement rapide que certains de ses confrères ont fini par s’étonner de cette sorte de don de double vue qui, malheureusement a coûté la vie à neuf personnes. Le Docteur Péchier nie catégoriquement avoir tué ses patients, même s'il a reconnu que les empoisonnements et les décès étaient le résultat d'actes criminels volontaires. S'il est reconnu coupable, il risque la prison à perpétuité...

Nos invités

Me Stéphane Giuranna, du barreau d’Epinal. Avocat de la famille de Damien Iehlen décédé en 2008 à la clinique Saint Vincent à la suite d’une ablation du rein, Louise Colcombet, journaliste au Parisien qui suit toute l’affaire depuis le début, Me Randall Schwerdorffer du barreau de Besançon avocat de Frédéric Péchier, Mélusine Iehlen, fille de Damien Iehlen décédé en 2008. Sa sœur Amandine a co-fondé l’association AVAPOLVI avec Sandra, l’une des victimes présumée du Dr Péchier.