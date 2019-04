publié le 02/04/2019 à 19:35

La Première ministre britannique s'est exprimée ce mardi 2 avril, en fin d'après-midi, après un conseil des ministres marathon destiné à tenter de trouver une issue à l'impasse sur le Brexit. Theresa May a annoncé vouloir réclamer aux dirigeants européens un nouveau report du Brexit, "aussi court que possible" et qui prendra fin lorsque le parlement aura adopté un accord de divorce.



La dirigeante conservatrice a aussi appelé le leader de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn à venir "s'assoir" avec elle "pour essayer de trouver un plan" qui pourra franchir l'étape du parlement, dans une courte allocution au 10 Downing Street à l'issue de ce conseil des ministres qui a duré plus de sept heures.

Les députés britanniques avaient recalé vendredi 29 mars, pour la troisième fois, le Traité de retrait de l'Union européenne (UE) négocié par la Première ministre. Un nouveau rejet, après ceux des 15 janvier et du 12 mars, qui marque un cinglant désaveu pour Theresa May, et pose la question de sa survie à la tête de l'exécutif. Dans une ultime tentative pour sauver ce traité, elle avait promis qu'elle quitterait ses fonctions si son texte était approuvé.