publié le 08/03/2019 à 13:38

C'était l'image de la semaine : Carlos Ghosn libre, sorti en casquette et salopette, caché derrière un masque et des lunettes. Une tenue qui était en fait un déguisement. Jurichino Hironaka aurait dû s'inspirer du fameux proverbe "l'habit ne fait pas le moine" pour organiser la sortie de prison de son client. Si les Japonais connaissaient sa sérieuse réputation d'acquitteur, ils découvrent aujourd'hui le côté "potache" du célèbre avocat.



Hironaka voulait faire sortir l'ancien patron de Renault-Nissan incognito et avait eu l'idée de le déguiser en lui procurant la parfaite tenue d'ouvrier : bleu de chauffe, harnais orange réfléchissant, casquette d'électricien, masque sur le visage et camionnette Susuki en guise de véhicule. Mais malgré tous ces efforts, Carlos Ghosn a été très vite démasqué.

Depuis hier, jeudi 7 mars, les médias font leurs choux gras de cette libération déguisée et les Japonais s'en donnent à cœur joie sur les réseaux sociaux. Une image humiliante pour Carlos Ghosn au point que son avocat a dû se fendre d'un mot d'excuse ce matin sur son blog en regrettant que son projet immature puisse ternir la réputation de son client.



Ce matin, vendredi 8 mars, Carlos Ghosn est apparu quelques instants devant chez lui, un bonnet noir enfoncé sur la tête. Au Japon, les paris sont ouverts pour savoir si le Samuraï apparaîtra en tenue d’apparat ou en costume de ville lors de son hypothétique conférence de presse.

À écouter également dans ce journal

Politique - À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, Emmanuel Macron a décerné ce matin le premier Prix Simone Veil. Il récompense une Camerounaise, Aïssa Doumara Ngatansou, mariée de force à 15 ans et qui s'est battue toute sa vie pour lutter contre ce type d'alliance sans consentement.



Société - 730 passagers d'un TGV Marseille-Paris, parti à 20 h, ont passé la nuit dans le train après trois arrêts inopinés et un problème technique sur la rame. Beaucoup sont arrivés excédés à Paris avec sept heures de retard.



Économie - Quatre mois après le début du mouvement des "gilets jaunes" débuté à cause du prix des carburants, le voilà qui augmente de nouveau. Depuis le mois de janvier, le prix du litre de gazoil a progressé de 7 centimes en moyenne, 6 centimes pour le sans-plomb.



Football - Les Bretons du Stade Rennais ont réussi l'exploit, hier, de battre Arsenal 3 buts à 1 sur leurs pelouse, en huitième de finale aller de la Ligue Europe.