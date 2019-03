publié le 06/03/2019 à 13:32

De l'ombre à la lumière. L'ancien patron du premier constructeur automobile mondial n'est plus en prison, mais il n'est pas complètement libre de ses mouvements. Les conditions draconiennes imposées par le tribunal de Tokyo à cette libération sous caution sont l'illustration même de la notion de liberté surveillée poussée à son extrême.



Si Carlos Ghosn est libre, il lui est formellement interdit de quitter le Japon et de rencontrer des dirigeants de Nissan. L'utilisation d'internet et de ses téléphones portables est limitée, celle d'un ordinateur autorisée uniquement dans le bureau de son avocat et sa résidence est placé sous la surveillance de caméras 24 heures sur 24.

Selon les propos de son avocat, Carlos Ghosn aurait été surpris et mécontent de la sévérité de ces conditions, tout en se réjouissant de la décision du tribunal. Cette décision de remise en liberté sous caution constitue une première victoire pour le nouvel avocat de Carlos Ghosn, surnommé "l'acquitteur" ou "l'avocat des causes désespérées" au Japon. Junichiro Hironaka s'était engagé publiquement lundi à l'obtenir. Carlos Ghosn pourrait prochainement s'exprimer pour démontrer son innocence et, selon certains médias, à régler ses comptes.

