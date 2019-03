publié le 07/03/2019 à 21:12

Un scénario presque parfait. Opposé à Arsenal en 8es de finale de la Ligue Europa, le Stade Rennais a régalé le public du Roazhon Park. Malgré un début de match catastrophique, avec notamment un but rapide d'Alex Iwobi (4e), les Bretons ont d'abord fait le dos rond avant de revenir au score puis de l'emporter (3-1).



Et le sursaut est intervenu au meilleur des moments. Quelques minutes avant la mi-temps, Benjamin Bourigeaud, le capitaine breton, a fait exploser les siens d'un but absolument somptueux. Si son coup franc a aisément été repoussé par le mur, le milieu de terrain a immédiatement déclenché une reprise de volée limpide qui est allée se loger dans la lucarne de Petr Cech (42e).

Une action déterminante alors que sur l'action amenant le coup franc, Arsenal a perdu son défenseur Sokratis Papastathopoulos, expulsé pour un second carton jaune. Une expulsion lourde de conséquence pour les Gunners, qui ont petit à petit sombré dans le deuxième acte.

Le rêve est permis

Car le Stade Rennais, gonflé à bloc par l'égalisation, a continué de produire du jeu. Au point de pousser leurs adversaires du jour à la faute. À l'heure de jeu, les coéquipiers d'Hatem Ben Arfa ont pris l'avantage sur un but contre son camp de Nacho Monreal (65e).



Mais les Rouge et Noir ne se sont pas arrêtés là donnant encore un peu plus de poids à ce résultat. Sur un contre rondement mené, Ismaïla Sarr, le milieu de terrain rennais, a crucifié les coéquipiers de Laurent Koscielny d'une tête plongeante (88e) qui a fait chavirer de bonheur le Roazhon Park.



Une victoire précieuse alors que les hommes de Julien Stéphan, l'entraîneur breton, se déplaceront le 14 mars prochain à Londres, dans l'antre de l'Emirates Stadium. Si le rêve est permis, le chemin sera certainement sinueux...