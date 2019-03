publié le 08/03/2019 à 11:42

5 semaines, c'est le temps qu'auront passé derrière les barreaux les deux policiers du 36, quai des Orfèvres. Ils avaient été condamnés en janvier 2019 à 7 ans de prison ferme pour avoir violé une touriste canadienne en avril 2014. Sortis de prison hier soir, jeudi 7 mars, ils sont désormais placés sous contrôle judiciaire en attendant leur procès en appel.



Reconnus coupables de viol en réunion, les deux ex-agents de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) ont, à ce jour, interdiction d'entrer en contact entre eux, comme avec leurs anciens collègues de la brigade. Ils ont également interdiction d'exercer dans la police.

Depuis le début de l'affaire, tous deux clament leur innocence. C'est donc soulagés qu'ils ont quitté la prison de la santé hier soir. "Il était extrêmement ému de pouvoir retrouver sa liberté, de pouvoir retrouver sa famille et de pouvoir se consacrer à la préparation du second procès. Il n'a pas perdu confiance dans la justice et dans ceux qu'il devra convaincre, les jurés et les magistrats, qu'il rencontrera ans quelques mois pour ce second procès", déclare Sébastien Schapira, l'avocat de Nicolas Redouane, un des deux policiers.

Pourquoi ont-ils été libérés ?

Si leur incarcération peut sembler très brève c'est en réalité une suite logique car les deux hommes comparaissaient libres devant les assises en première instance. La loi veut donc qu'ils retrouvent cette liberté en attendant le second procès en appel que les avocats d'Emily, la touriste canadienne, disent aborder avec sérénité.