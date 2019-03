Climat : "il faut faire culpabiliser" les adultes, dit Adélaïde Charlier sur RTL

publié le 08/03/2019 à 09:05

Le climat plutôt que l'école. À 18 ans, Adélaïde Charlier, lycéenne à Namur en Belgique, lance un appel pour mobiliser les jeunes du monde entier vendredi 15 mars. Elle déplore que ses aînés n'aient "pas compris l'urgence dans laquelle on se trouve". "Il faut mettre les adultes en face de cette problématique, il faut qu’ils commencent à mettre le climat en priorité et pour ça, il faut les culpabiliser" explique-t-elle.



La jeune femme suit les pas de Greta Thunberg, la jeune égérie suédoise de l'écologie, dont elle admire la démarche : "ça a créé un déclic pour tous les jeunes et les citoyens". "On trouve ça incroyable de nous demander de rester derrière nos bancs alors que les politiciens ne font pas leur boulot, de mettre le climat en priorité", poursuit-elle, "pour la plupart d’entre nous, on n’a pas encore le droit de vote, c’est notre seule manière de se faire entendre".

Le 22 février dernier, Emmanuel Macron avait reçu Adélaïde Charlier à l'Élysée. "C'est une première étape de nous écouter, on attend quand même des actions", précise la jeune militante. Elle appelle à une "meilleure répartition de l’argent", qui devrait notamment être plus dirigé vers les transports en commun.