Près de quatre mois après le début du mouvement des "gilets jaunes", l'acte 17 se tient ce samedi 9 mars. Sur le groupe Facebook "La France en colère" six événements sont recensés de Toulouse à Montluçon. Parmi les objectifs du mouvement, bloquer Paris tout le week-end.



Un sitting géant est organisé sur le Champ de Mars, de vendredi 18h30 à lundi 11 mars 6h30. Priscillia Ludosky, figure du mouvement, a appelé les "gilets jaunes" à s'installer dans la capitale. "Installons nos ronds-points au cœur de la capitale", jusqu’à l’obtention de leurs revendications, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse, le 25 février dernier, rapporte BFMTV.

Les manifestants sont aussi invités à se rendre à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, au terminal 1, pour un flash-mob, à partir de 13 heures, détaille BFMTV. Un événement "Acte 17 - Flash Mob géant à l'Aéroport contre la vente d'ADP" est proposé.

Un acte 17 en lien avec les droits des femmes

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, ce samedi ce sont "les femmes 'gilets jaunes roses violets et rouges" qui "seront unies en tête de cortège", annonce l'événement "Acte 17 : pour que les femmes donnent de la voix".



Le rassemblement est prévu à l'Arc de triomphe dès 10h30. "On consacre l'acte 17 des gilets jaunes à cette juste cause, pour faire converger toutes les mobilisations et montrer notre unité face au gouvernement", peut-on lire sur Facebook.

Des rassemblements en région

Plusieurs dizaines de rassemblements sont également prévus partout en France : à Lyon, Châteauroux, Grenoble, Strasbourg, Brest, Amiens.