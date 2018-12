et AFP

publié le 09/12/2018 à 07:59

Détonateur de la crise des "gilets jaunes", l'augmentation des taxes sur les carburants était vue d'un mauvais oeil par l'ensemble des Français. Selon un sondage Ifop publié dans Le Journal du Dimanche ce 9 décembre, 85% des gens interrogés se sont prononcés contre. À noter que le gouvernement a fini par abandonner le projet, pour tenter de mettre fin au mouvement des "gilets jaunes".



Dans cette étude sur la "transformation de la France", les Français étaient également interrogés sur l'Impôt sur la fortune. 75% des personnes interrogées regrettent sa suppression, tandis que 72% d'entre eux jugent négativement la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires, entrée en vigueur en juillet 2018.

En revanche, la suppression de la taxe d'habitation obtient 71% de réponses positives et le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu 60%, selon cette enquête. Pour deux Français sur trois (64%), la France s'est peu ou "pas du tout transformée" depuis mai 2017 et le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, contre 36% pensant le contraire. Et une même proportion (65%, +10 par rapport à juin 2018) pensent que le pays ne réussira pas à se transformer dans les prochaines années, contre 35% (-10) d'un avis opposé.

Une majorité de Français pessimistes sur leur avenir

Enfin, 57% des Français pensent qu'ils vivront "moins bien qu'aujourd'hui" dans une dizaine d'années, contre 20% qui pensent vivre mieux et 23% pour lesquels ce sera "pareil".