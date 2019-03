publié le 05/03/2019 à 16:22

Carlos Ghosn va pouvoir sortir de prison. Cela faisait 107 jours que l'ex-patron de Renault et Nissan se trouvait en détention à la prison japonaise de Kosuge à Tokyo. Après deux demandes de libération rejetées, la troisième, datant du 28 février dernier a été acceptée par la justice du pays, et ce malgré l'appel du parquet.



Mais pour pouvoir quitter sa cellule dès mercredi 6 mars, une caution établie à 1 milliard de yens (soit 7,9 millions d’euros) devra être versée. Il aura par ailleurs l'interdiction de quitter le pays une fois libéré.

À l'annonce de cette décision de justice, Carlos Ghosn s'est exprimé via un communiqué. "Je suis infiniment reconnaissant envers ma famille et mes amis qui m’ont soutenu tout au long de cette terrible épreuve. Je tiens également à remercier les associations et les militants des droits de l’homme au Japon et dans le monde entier qui luttent pour le respect de la présomption d’innocence et la garantie d’un procès équitable", a-t-il déclaré.

"Je suis innocent et résolument déterminé à me défendre vigoureusement dans un procès équitable contre ces accusations sans aucun fondement", a poursuivi l'homme d'affaires. Pour rappel, Carlos Ghosn a été inculpé pour minoration d'une partie de ses revenus pour un montant de 9,23 milliards de yens (74 millions d'euros) de 2010 à 2018, dans les rapports de Nissan remis aux autorités boursières. Il a également été mis en examen pour abus de confiance.