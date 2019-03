Marseille-Paris : un TGV arrive avec plus de 7 heures de retard

publié le 08/03/2019 à 09:15

La faute à un problème technique selon la SNCF, qui a fait descendre tout le monde à Lyon pour la nuit. Un TGV Marseille-Paris, parti hier soir de la gare Saint-Charles, est arrivé dans la capitale avec plus de sept heures de retard. Maël, un des passagers, ne décolère pas ce vendredi matin.



"On est arrivé à Lyon, le contrôleur nous a dit que l'on allait rester un petit moment etc, ensuite il nous a dit que notre train était en panne. Ils nous ont fait changer de train sur le qui d'en face et après disparition totale des équipes, plus personne. On nous a clairement laissé en plan. Ils nous ont déposé les plateaux-repas dans les porte-bagages, c'était aux passagers d'aller se servir. Les couvertures étaient dans des cartons devant la porte des trains, à partir de ce moment là on n'a plus vu personnes jusqu'à 4 heures du matin".

"Il y avait des femmes, des enfants, des femmes enceintes, des familles complètes et aucun suivi. On a été informé de rien, pas un mail de la SNCF pour s'excuser. C'est lamentable", confie le voyageur sur RTL.