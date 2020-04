publié le 15/04/2020 à 06:49

La moitié de la planète est confrontée au confinement, et parmi les populations les plus précaires on attend avec impatience le déconfinement tant les conditions de vie sont difficiles. C’est le cas en Afrique du Sud, où l’armée a dû intervenir dans un township de Johannesburg pour disperser un attroupement de personnes cherchant à récupérer de l’aide alimentaire, alors qu’il reste encore 15 jours de confinement.

"Ils attendent que le gouvernement leur donne à manger, car nous sommes désespérés", confie un barman qui n’est pas payé durant cette période. "On a des enfants et plus de travail à cause du confinement qui est si long. Les gens viennent en masse, et comme ça ils propagent le virus", raconte-t-il.

Le témoin explique ainsi que la police a demandé à la population de regagner les logements. Elle relève également les noms afin d’assurer la distribution des denrées alimentaires par la suite. "Mais rien ne se passe et nous avons faim", argue néanmoins le père de famille au chômage forcé.

L’enjeu est énorme car la moitié de la population est pauvre dans le pays. Heureusement, malgré tout, l’épidémie de Covid-19 est pour le moment contenue.

A écouter également dans ce journal

Personnes âgées - On dénombre 1.500 morts dans les Ehpad du Grand Est, la région la plus touchée de France.

Education nationale – Édouard Philippe a indiqué que le déconfinement se ferait avec une réouverture progressive des écoles. Un plan général sera dévoilé "largement avant le 11 mai".

Sport – Le Tour de France a été décalé et se tiendra ainsi du 29 août au 20 septembre.