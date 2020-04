Coronavirus : des visites en extérieur dans les Ehpad bientôt possibles ?

Coronavirus : des visites en extérieur dans les Ehpad bientôt possible ?

publié le 14/04/2020 à 20:00

Il y a peut-être un espoir pour tous ces proches, pour toutes ces familles de résident, le beau temps pourrait permettre des visites en extérieur dans les Ehpad, malgré le confinement en cours depuis le 16 mars et prolongé jusqu'au lundi 11 mai.

Le Synerpa, le premier syndicat des maisons de retraite privées, le confirme. Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale du syndicat, témoigne au micro de RTL : "Avec les beaux jours qui sont là et le fait qu’il y ait les jardins, dans les zones peu attaquées, on peut commencer les visites accélérées d’une demi-heure, dans un espace très aéré, à trois mètres d’écart, mais un échange et des familles aux anges avec énormément d’émotions."

Le syndicat des Ehpad privés espère mettre en place ces visites avec distanciation sociale "dans les quatre à cinq semaines" à venir.