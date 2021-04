L'ISS n'a-t-elle vraiment jamais accueilli autant de monde à son bord ?

publié le 26/04/2021 à 11:00

C’est une image incroyable diffusée ce week-end : l’équipage de Thomas Pesquet pénétrant dans la station spatiale internationale (ISS) après 24 heures de voyages depuis la Terre, et qui est accueilli par les astronautes et cosmonautes déjà sur place. On les voit se prendre dans les bras, sauter dans tous les sens, avec l’apesanteur, on voit un pied au plafond, puis une tête à l’envers... Bref, c’est la troisième mi-temps des étoiles.

On se serre, prêt à faire une photo, on décompte onze pensionnaires de l’espace : six Américains, deux Russes, deux Japonais et un Français présents dans l’ISS. Et ce Français, c’est Thomas Pesquet. En arrivant, le spationaute déclare "je vous avoue que je n’ai jamais vu autant d’astronautes à bord et je n’ai jamais vu autant d’engins spatiaux à bord" .

Dans un tweet, la NASA est aussi enthousiaste. L'agence spatiale américaine commente l’arrivée dans l’ISS avec ce message au-dessus d’une vidéo : "Leur arrivée signifie qu'il y a maintenant 11 humains à bord de notre laboratoire en orbite, un nombre jamais vu depuis l'ère de la navette spatiale".

"Endeavour arriving!" Welcome to the @Space_Station, Crew-2!



Their arrival means there are now 11 humans aboard our orbiting laboratory, a number not seen since the space shuttle era. Hugs abound. pic.twitter.com/uSwW3JFl6K — NASA (@NASA) April 24, 2021

Un record en 2009

La NASA a toutefois la mémoire courte, puisque ce nombre d’humains présents dans l’ISS a déjà été dépassé trois fois, avec un record en 2009. Le 17 juillet 2009 exactement, 13 personnes cohabitaient dans la station spatiale. À l’époque, la NASA s’occupait seule de l'acheminement des astronautes vers l’ISS. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas : ils sont acheminés soit par le vaisseau russe Soyouz, ou comme Thomas Pesquet via SpaceX et la capsule Dragon. À l’époque, les navettes de la NASA pouvaient transporter jusqu’à sept astronautes. Thomas Pesquet a quant à lui voyagé avec trois autres personnes.

Quand on voit les photos de 2009 avec ces 13 astronautes dans un réduit spatial, on a l’impression de voir 13 étudiants fêter la fin des examens dans la chambre de bonne de l’un d’entre eux. La station spatiale est prévue pour fonctionner avec sept personnes. Trop nombreux, certaines pièces deviennent défaillantes. Ainsi, en 2009, les toilettes de la station spatiale ne fonctionnaient plus, et il a fallu 24 heures pour un retour à la normale.

Pour autant, la situation ne devrait durer que quelques jours : l’équipe de Crew-1 doit très prochainement rentrer de sa propre mission. En effet, ces astronautes sont sur l'ISS depuis 160 jours, et ils devraient redescendre sur Terre le 29 avril, soit dans trois jours. Et c’est presque rassurant de se rendre compte que malgré l’exploit scientifique, sur Terre comme dans l’espace, la colocation peut devenir un tantinet pesante.