publié le 15/11/2020 à 21:28

Une fusée SpaceX sera lancée dans l'espace dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 novembre. À son bord, trois astronautes et un Japonais, direction la Station spatiale internationale (ISS). Cette mission opérationnelle de six mois va concrétiser la reprise des vols habités depuis les États-Unis. Une première après neuf ans d'interruption et de dépendance envers la Russie.

Le lancement sera observé de près par le spationaute français Thomas Pesquet car il est le prochain sur la liste. Le printemps prochain, il prendra place à bord d'une SpaceX, une navette plus moderne et réutilisable développée par Elon Musk.

Selon lui, "la grosse différence est que ce n'est pas la même génération de véhicule. Soyouz date plutôt des années 70, mais là c'est la génération supérieure avec des écrans plats, un peu plus de pilotage automatique, des procédures et des validations plus automatisés." Pour se faire une meilleure idée, Thomas Pesquet compare cette fusée à "un avion flambant neuf, comme les nouveaux Airbus."

Sur le côté "réutilisable" de la navette, le spationaute ne "trouve pas ça gênant, au contraire. Si ça a marché une fois, on vérifie et on remet en marche. Qu'elle soit neuve ou vieille, réutilisée ou non, ça ne fait pas de grande différence. Je n'ai pas moins confiance en partant sur SpaceX qu'en partant avec Soyouz."

Après le départ de la fusée, tout va donc s'accélérer pour Thomas Pesquet, qui se trouve actuellement entre Houston et Los Angeles, où se situent les locaux de SpaceX.