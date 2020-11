SpaceX : la capsule Dragon s'est arrimée avec succès à l'ISS

et AFP

publié le 17/11/2020 à 08:44

Après 9 ans de dépendance envers la Russie, les États-Unis ont retrouvé leur autonomie en terme de voyage spatiale. La capsule Dragon de SpaceX s'est arrimée avec succès à la Station spatiale internationale (ISS) dans la nuit du 16 au 17 novembre 2020.

La première phase de l'amarrage à l'ISS, la "soft capture", s'est achevée mardi à 04h01 GMT, selon des images diffusées en direct par la NASA. La deuxième phase, ou "hard capture", s'est produite quelques minutes plus tard. Cette capsule, baptisée "Resilience", a été lancée par une fusée Falcon 9 de la société privée SpaceX, le nouveau moyen de transport spatial de la NASA.

La fusée a décollé lundi soir du centre spatial Kennedy, en Floride. À son bord, quatre astronautes, trois Américains et un Japonais : Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker et Soichi Noguchi. "C'était un sacré lancement", a commenté le commandant Michael Hopkins une fois en orbite. Jim Bridenstine, le chef de la NASA a pour sa part salué un "grand jour pour les États-Unis d'Amérique et pour le Japon", lors d'une conférence de presse.

Direction la Lune en 2024 ?

Les astronautes, qui rejoignent ainsi deux Russes et une Américaine déjà dans la station, resteront six mois dans ce laboratoire orbital, filant autour de la Terre à 400 km au-dessus des océans. SpaceX, société du milliardaire Elon Musk devient ainsi la première société privée à accomplir cette prouesse technologique.

En 2021, SpaceX doit lancer encore deux autres vols habités pour la NASA, dont un au printemps avec le Français Thomas Pesquet, ainsi que quatre missions de ravitaillement cargo d'ici le premier trimestre 2022. Une mission purement privée est également prévue fin 2021 via le partenaire Axiom Space. De plus, la NASA et Elon Musk ont laissé entendre que Tom Cruise pourrait se rendre à la Station spatiale internationale pour tourner un film, information qui n'a pas encore été confirmée.

Après avoir certifié le successeur des navettes, mises à la retraite en 2011, la NASA vise désormais la Lune. L'Agence gouvernementale a signé des partenariats avec notamment le Japon et l'Europe pour son programme Artemis. Ce dernier prévoit un retour sur la Lune en 2024. Toutefois, la NASA n'a pas encore reçu les dizaines de milliards de dollars de la part du Congrès américain, nécessaires pour finaliser le projet. De plus, le candidat élu Joe Biden n'a pas repris à son compte l'objectif de 2024.