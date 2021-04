publié le 23/04/2021 à 13:45

Alors que l'astronaute Thomas Pesquet a décollé en fin de matinée ce vendredi 23 avril, Philippe Croizon, un aventurier et athlète français amputé des jambes et des bras, n'a pas caché son émotion et ses futurs projets au micro de RTL .

"C'est tellement beau !", lance celui qui a été récemment invité par Elon Musk, patron de Space X, et Isaacman, co-fondateur et PDG de Harbortouch, "au lancement de la première fusée touristique" à Cap Canaveral en Floride en septembre prochain. "Une victoire", confie Philippe Croizon qui rêve lui aussi de s'envoler pour l'espace.

Un pari fou, mais "tout est possible", dit-il. "L'impossible, ce sont nos peurs", explique l'athlète qui doit sa rencontre avec le directeur de Tesla Motors à "une blague". "Tout est parti d'une blague : on a discuté sur Twitter, je lui ai dit que je n'avais pas de bras et pas de jambes et il m'a répondu 'Ok, dès que c'est prêt, je t'envoie dans l'espace' !", détaille Philippe Croizon qui échange régulièrement avec le milliardaire.

Son envie de partir dans l'espace va peut-être se concrétiser. Malgré tout, certains obstacles pourraient anéantir ses chances de monter à bord d'une navette spatiale. "Le problème, c'est de gérer les G, mais jusqu'à 4G, c'est jouable pour moi", explique Philippe Croizon. "Même si les médecins me disent que finalement que ce voyage est impossible, aller assister au lancement de la fusée, c'est déjà une victoire", se réjouit-il.