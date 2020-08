Italie : un village de Molise accueille 250 touristes gratuitement

Le village de San Giovanni in Galdo, dans la région de Molise, en Italie.

publié le 27/08/2020 à 22:19

Si partir en vacances s'est avéré être un véritable casse-tête pendant cette période épidémique lié au coronavirus, partir en vacances, qui plus est, gratuitement, n'était même pas envisageable... sauf en Italie. La région de Molise a lancé un appel aux touristes du monde entier, en proposant des séjours gratuits à toute personne qui viendrait redonner vie au village de San Giovanni in Galdo.

Afin de relancer le tourisme au temps de la Covid-19, l’association culturelle Amici del Morutto a imaginé un dispositif unique : des vacances gratuites. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nombreux sont les touristes qui ont répondu à l'appel. Pas moins de 8.000 demandes ont été formulées dans le monde entier, depuis le lancement du projet en juin.

“Nous ne nous attendions pas à un tel engouement. Nous avons reçu environ 70 demandes du Kazakhstan, certaines provenant de villes russes éloignées... du monde entier en fait”, a déclaré Stefano Trotta, le président de l’association à nos confrères du Huffington Post.

Des vacances offertes de juillet à octobre

En raison d'un tel succès, il a fallu faire une sélection et certains critères étaient catégoriques. Pour avoir la chance de profiter d'une semaine de vacances gratuite à San Giovanni in Galdo, il ne fallait, ni habiter dans la région de Molise, ni y avoir de la famille. “Nous accueillerons au total 250 touristes, comme nous avons commencé à le faire le 4 juillet et nous continuerons jusqu’au 3 octobre”, a précisé le président de l’association culturelle Amici del Morutto.

Si certains avaient encore l'espoir de déposer leur candidature, les réservations sont désormais terminées. Avec cette initiative, les organisateurs espèrent avoir inspiré d'autres villages de la région à en faire de même.

De plus, en janvier dernier le New York Times avait inscrit la région de Molise sur sa liste des "52 endroits où aller en 2020". Le quotidien new-yorkais avait ajouté : "Si vous êtes à la recherche d’une Italie traditionnelle et sans retenue, vous l’avez trouvée".