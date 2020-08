Seins nus sur la plage : que dit la loi ?

publié le 25/08/2020 à 20:05

La gendarmerie des Pyrénées-Orientales évoque, ce mardi 25 août, une maladresse après un incident survenu le jeudi 20 août. Plusieurs gendarmes ont demandé à trois jeunes femmes qui bronzaient seins nus sur la plage de remettre leur haut de maillot. L'affaire a beaucoup fait réagir et pour cause : le topless n'est pas interdit en France.

Aucun texte n'interdit aux femmes le bronzage seins nus, et rien dans la loi ne permet de qualifier le topless comme une "exhibition sexuelle". En revanche, il est possible pour des maires de prendre des arrêtés pour interdire cette pratique. C'est le cas par exemple à Paris, mais des affiches très claires doivent être affichées à l'entrée du lieu de baignade. Ce n'était pas le cas à Sainte-Marie-la-Mer (Pyrénées-Orientales).

Plus largement, découvrir sa poitrine sur l'espace public ne constitue pas en soit une exhibition. Un texte fait jurisprudence. En 2016, une militante Femen avait été condamnée pour avoir manifesté seins nus, avant qu'une cour d'appel ne la relaxe un an plus tard, estimant que "s'il n'y a pas d'élément intentionnel de nature sexuelle, il ne peut y avoir d'exhibition sexuelle."