Coronavirus : l'Italie franchit la barre des 1.000 cas par jour

publié le 23/08/2020 à 00:37

L'Institut supérieur de la Santé, un organisme de santé publique dépendant du gouvernement italien, a fait état dans son rapport hebdomadaire d'une "tendance à une aggravation progressive" de la situation épidémiologique. Ce dernier bilan, qui met l’accent sur "la diffusion du virus sur tout le territoire national", confirme l’inflation de nouveaux cas observée ces derniers jours : +947 cas vendredi 21 août, +845 jeudi 20 août, et +642 mercredi 19 août.

Le Latium, la région de Rome, est celle qui enregistre le plus de nouveaux cas en 24 heures : +215. Il s’agit d’un “nombre record”, comme l’a affirmé Alessio D'Amato, le responsable Santé du Latium, qui précise que "61% de ces nouveaux cas sont liés à des retours de vacances", et plus spécifiquement 45% à des retours de Sardaigne. Sur cette île du sud, épargnée par la première vague du virus, ce sont notamment les allées et venues de touristes et fêtards peu précautionneux qui ont contribué à la propagation du virus.

Face à cette flambée de cas, le président de la région du Latium, Nicola Zingaretti, également chef du Parti démocrate, a demandé au ministère de la Santé et à la région Sardaigne de "mettre en place d'urgence des contrôles avec tests sur les lieux d'embarquement" au départ de l'île.

Au cours des deux dernière semaines, l'âge moyen des personnes contaminées est descendu à 32 ans, selon l'ISS. Le bilan du ministère de la Santé publié samedi 22 août fait également état de trois décès, portant le nombre de morts en Italie à 35.430 pour un total de 258.136 cas depuis le début de la pandémie.