Coronavirus en France : comment gérer l'afflux de touristes ?

publié le 15/07/2020 à 11:30

Comment une station balnéaire gère-t-elle sa saison entre les craintes d’une épidémie et la nécessité de redémarrer le tourisme ? Sur la commune de Lège Cap Ferret, en Gironde, pour le 14 juillet, dès 9h du matin, il y a la cérémonie au monument aux morts.

Entre la mairie et l’église, les anciens combattants sont là. Très peu portent un masque, et une élue embrasse copieusement un octogénaire porte-drapeau : "Quand on se connait très très bien, quand on est des vieux amis, on s’embrasse", déclare-t-elle.

La cérémonie est beaucoup plus sérieuse. Un mètre entre chaque participant, masque pour tout le monde. Le maire, Philippe De Gonneville : "Cette année exceptionnellement nous n’avons pas sollicité la population pour venir et nous n'avons pas organisé le défilé des pompiers qui normalement fait suite à cette manifestation."

Un afflux de touristes français

Les touristes sont pour autant présents. À 9h30, pas moins de 10 kilomètres de bouchons sur l’unique route qui mène au Ferret. "Il y a énormément de monde", constate Dominique qui tient un circuit de voitures électriques pour les enfants. "On n’a jamais vu ça en début juillet."

Un peu plus loin, au camping Couleur du Ferret, tenu par Bénédicte Richard : "Depuis fin juin, on n’avait un peu peur parce qu’il n'y avait pas les étrangers qui étaient au rendez-vous et il y a eu tout un report en fait des vacances des Français qui devaient partir à l’étranger et qui ne peuvent pas (…). Ça a l’air très bien engagé."

Le maire, sur le marché couvert, s’adapte à l’afflux : "On a anticipé. Ici il y a un petit logo masque obligatoire, il y a du gel pour se laver les mains. Nous essayons dans la mesure du possible de faire respecter ces consignes."