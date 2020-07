Vacances en Italie : à la découverte de Rome, la ville éternelle

publié le 25/07/2020 à 10:10

Ce samedi, la rédaction de RTL vous emmène dans les rues de Rome, la ville éternelle, en compagnie de la guide française Anne-Caroline Allemand. À ses côtés, découvrons le Panthéon et sa coupole à ciel ouvert, et entrons dans l'église de San Ignacio de Loyola pour contempler son immense fresque en trompe-l-œil qui couvre le plafond de l'unique nef.

Parcourez ensuite le labyrinthe de ruelles très colorées qui sépare le quartier juif et la place Navone, construite sur le stade de Domitien, dont on peut visiter les vestiges. Et pour se rafraîchir, rien de tel que la colline du Pincio sur laquelle se dresse la Villa Médicis, siège de l'Académie de France, où l'on peut admirer les œuvres des seize pensionnaires.

Et en sortant, offrez vous un aperitivo sur la terrasse avec une vue plongeante sur La Grande Bellezza...

Un des petits mots et dessins collés sur le mur du resto dans le ghetto Sora Margherita Crédits : RTL/Anne Le Nir | Date : 17/07/2020
Une des statues de la fontaine des Quatre-Fleuves place Navone Crédits : RTL/Anne Le Nir | Date :
La Villa Médicis, siège de l'Académie de France à Rome Crédits : RTL/Anne Le Nir | Date :