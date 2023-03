Israël : pourquoi une grève générale surprise paralyse le pays ?

Une grève générale surprise paralyse Israël ce lundi 27 mars. Les habitants protestent contre la réforme de la justice de Benjamin Netanyahu. Des dizaines de milliers de personnes défilent dans la rue, tandis qu'aucun avion ne décolle de l'aéroport de Tel Aviv. Il s'agiit d'une grogne qui couvait depuis plusieurs mois, et a pris une nouvelle ampleur il y a deux jours. Le limogeage du ministre de la Défense, Yoav Galant, samedi 25 mars, a mis le feu aux poudres.

Des milliers de personnes se sont précipitées dans les rues des principales villes du pays, dont Jérusalem. Car Yoav Galant était un poids lourd du gouvernement, sanctionné pour avoir demandé publiquement une pause dans la réforme judiciaire.

Un limogeage qui choque les anciens combattants : "J'étais soldat durant la guerre des six jours, j'ai été blessé durant la guerre de Yom Kippour, nous nous battons pour un pays démocratique et libéral", explique l'un des manifestants. Et ce dernier d'accuser le gouvernement israélien de promouvoir "une théocratie à l'iranienne".

Une loi qui affaiblit le pouvoir judiciaire

La réforme judicaire consiste à limiter le pouvoir des juges de la Cour suprême par une série de lois. Benjamin Netanyahu la justifie comme une manière de "défendre la démocratie". Le but étant de garantir le poste du Premier ministre, quand bien même celui-ci serait jugé inapte à exercer cette fonction. Rappelons que Benjamin Netanyahu est actuellement sous le coup d'un procès pour corruption.

Depuis 3 mois, le gouvernement refuse toute négociation, amenant ainsi une nouvelle phase dans la contestation. Avec la grève générale, le pays est à l'arrêt : même McDonald's a annoncé la fermeture de toutes ses filiales sur le territoire israélien. Un moment inédit dans l'histoire du pays.

