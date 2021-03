et AFP

publié le 24/03/2021 à 00:52

Selon les premières projections, le parti Likoud du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, termine en tête des élections législatives ce mardi soir. Ce scrutin consacre "l'immense victoire de la droite", s'est réjouit le ministre sortant.

"Citoyens d'Israël, merci ! Vous avez donné une immense victoire à la droite et au Likoud sous ma direction (...) Il est évident qu'une majorité écrasante de citoyens israéliens sont de droite et veulent un gouvernement de droite, fort et stable", a écrit Benjamin Netanyahu sur son compte Twitter.

D'après les sondages à la sortie des urnes, le Likoud remporte entre 31 et 33 sièges sur les 120 de la Knesset (Parlement israélien), loin devant le parti Yesh Atid ("Il y a un futur") du centriste Yaïr Lapid crédité pour sa part de 16 à 18 sièges. Derrière eux, suivent une dizaine de partis sous la barre des dix sièges à l'issue de ces élections législatives. Il s'agit des quatrièmes du pays en près de deux ans, après trois scrutins ayant placé Benjamin Netanyahu et son ancien grand rival Benny Gantz au coude-à-coude.

Entre 51 et 56 députés pour le "bloc Netanyahu", selon les projections

Pour obtenir une majorité de 61 députés afin de former un gouvernement, le Premier ministre sortant compte sur des alliances avec les formations religieuses et, nouveauté, avec l'extrême droite. Pour sa part, le candidat centriste, Yaïr Lapid, table sur une entente avec des partis de gauche, du centre mais aussi de droite, déçus par le Premier ministre.

Ainsi, selon les projections, le "bloc Netanyahu" comptera entre 51 et 56 députés, contre entre 48 et 52 pour celui mené par Yaïr Lapid, notamment grâce à de bonnes performances de ses alliés de gauche.

Enfin, le chef du parti de la droite radicale Naftali Bennett, qui, selon les projections, oscille entre 6 et 8 sièges, n'a toujours pas officiellement choisi son camp. Ce dernier pourrait ainsi s'imposer comme le nouveau "faiseur de roi" d'Israël.