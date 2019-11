publié le 21/11/2019 à 21:48

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au pouvoir depuis 13 ans, a été mis en examen pour "corruption", "fraude" et "abus de confiance" dans différentes affaires, a annoncé le 21 novembre le procureur général d'Israël, Avichaï Mandelblit.

La justice soupçonne Benjamin Netanyahu "d'abus de confiance", de "corruption" et de malversations dans trois affaires, y compris dans "l'affaire Bezeq", la plus sensible pour le Premier ministre. Les enquêteurs estiment que ce dernier a promu entre 2014 et 2017, des réglementations favorables au groupe de télécommunications Bezeq, appartenant à un proche, Shaul Elovitch. Dans les deux autres dossiers, il est soupçonné d'avoir reçu de luxueux cadeaux de la part de milliardaires et d'avoir tenté de s'assurer des articles favorables dans le plus grand quotidien payant du pays.

Cette annonce, très attendue en Israël, intervient quelques heures après que le président du pays a sollicité le Parlement pour trouver un Premier ministre, Benjamin Netanyahu et son rival Benny Gantz ayant chacun échoué à former un gouvernement dans la foulée des élections de septembre.

Netanyahu dénonce "un coup d'État"

Après l'annonce de sa mise en examen, Benjamin Netanyahu a dénoncé un "coup d'Etat", promettant qu'il n'allait "pas abandonner".



"Ce qui se passe ici est une tentative de mener un coup d'Etat contre le Premier ministre", a déclaré le chef de gouvernement israélien, le premier en exercice à être inculpé, appelant "à enquêter sur les enquêteurs" qui ont mené les investigations contre lui.



Depuis Jérusalem,il a dénoncé lors d'une conférence de presse de "fausses accusations motivées par des considérations politiques" qui visent "à le faire tomber". D'un ton vindicatif, il a assuré qu'il n'était "pas prêt à abandonner."

La décision du procureur général d'Israël pourrait avoir d’importantes conséquences politiques dans le pays : les parlementaires ne disposent que trois semaines pour trouver un nouveau chef de gouvernement, capable de rallier au moins 61 de 120 députés du Parlement israélien.