publié le 11/10/2018 à 21:30

Leur union a été tenue secrète jusqu'au dernier moment. Un acteur juif israélien et une présentatrice de télévision arabe israélienne ont convolé mercredi 10 octobre. L'annonce de leur mariage déchaîne depuis les passions au sein de l'État hébreu, oscillant entre vœux de bonheur et condamnations.



Lucy Aharish, issue d'une famille musulmane et première Arabe à présenter un programme en hébreu sur la télévision israélienne, et Tsahi Halevi, acteur dans la série télévisée à succès Fauda, ont se sont mariés lors d'une cérémonie qui a été révélée dans la nuit par les médias. Respectivement âgés de 37 et 43 ans, en couple depuis plusieurs années, ils souhaitaient tenir leur union secrète par crainte des "réactions d'extrémistes", selon les médias.

Jeudi, le ministre ultra-orthodoxe de l'Intérieur Arie Déry a estimé sur une station de radio militaire que leur mariage "n'était pas une bonne chose". Il s'est inquiété pour leurs futurs enfants, a invité la mariée à se convertir au judaïsme et a conclu sur les méfaits de "l'assimilation qui consume le peuple juif". Un certain nombre de juifs s'oppose à "l'assimilation", par exemple à travers les mariages mixtes.

L'extrême droite opposée à cette union

Parmi eux, Bentzi Gopstein, le chef de l'organisation d'extrême droite Lehava ("La Flamme") connue pour ses campagnes contre les relations mixtes, a réprouvé le mariage et appelé le marié à "préserver la dignité du peuple juif".



Coutumier des propos provocants, le parlementaire Oren Hazan a estimé sur Twitter que Lucy Aharish avait "séduit un juif afin de fragiliser notre pays et d'empêcher des descendants juifs de continuer la dynastie juive". "J'en veux à Tsahi qui s'islamise", a lancé ce député du Likoud, le parti de droite au pouvoir. Ces propos ont provoqué une vague de soutien envers les mariés.

Un élan de soutien envers le couple

"Félicitations et bonheur à ce couple magnifique", a déclaré sur Twitter la députée travailliste Shelly Yachimovich. "Lucy Aharish comprend mieux ce que veut dire être juif que celui qui a tweeté un post raciste et nauséabond", a renchéri la parlementaire travailliste Stav Shaffir, faisant référence à Oren Hazan. La députée de centre droit Meirav Ben Ari a également félicité les mariés en leur disant "Mabrouk" ("Félicitations" en arabe).



Lucy Aharish est une Arabe à la citoyenneté israélienne. Les Arabes israéliens représentent 17,5% de la population israélienne. La présentatrice indique sur sa page Facebook avoir été scolarisée dans un environnement juif et célébrer aussi bien les fêtes juives que musulmanes.



Son mari, Tsahi Halevi, joue dans la série Fauda, qui a connu un succès mondial en mettant brutalement en scène le conflit israélo-palestinien et en donnant, selon les critiques, une dimension humaine à tous les personnages, qu'ils soient israéliens ou palestiniens.