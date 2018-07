publié le 20/07/2018 à 15:44

C'est un texte qui suscite la colère. Beaucoup. Une loi votée le 19 juillet par le Parlement israélien prévoit notamment que l'hébreu soit la seule langue officielle aux dépends de l'arabe. Elle déclare également que les implantations juives relèvent de l'intérêt national. Et aussi, qu'Israël devient l'État-nation du peuple juif. Un texte qui fait des Arabes-israéliens des citoyens de seconde zone.



Abou Gosh est un village avec une mosquée, le chant du muezzin et des femmes voilées. Il a tout d'une ville arabe au cœur d'Israël, partagé entre les deux peuples. Dans son restaurant, Abdel Amen Bara n'arbore plus son sourire habituel. "Nous faisons partie intégrante de ce pays, nous avons une histoire, un passé et soudain on se lève, et on découvre que la langue arabe a un nouveau statut. Ça me fait mal que la loi soit passée." Dans un pays où les Arabes-israéliens représentent 20% de la population, l'arabe n'est donc plus la deuxième langue officielle.

Autre aspect de la nouvelle loi : le droit à l'autodétermination. À l'avenir, seul le peuple juif pourra choisir la forme du régime politique du pays. "La démocratie sert à protéger les minorités, réagit Gaëlle Tashir, professeure de sciences politiques. C'est une mesure symbolique mais elle peut être utilisée devant la justice pour affirmer que les Juifs ont des droits en Israël que les Arabes n'ont pas".

En réaction à cette loi, les députés arabes ont déchiré le texte en pleine séance. Pour le gouvernement israélien, il s'agit d'une victoire, mais les observateurs craignent que la loi ne provoque de nouvelles tensions au sein des communautés du pays.