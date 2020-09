et AFP

publié le 13/09/2020 à 17:39

La célèbre mannequin israélienne Bar Refaeli a été condamnée à neuf mois de travaux d'intérêt général et à une amende de plus de 600.000 euros après avoir été reconnue coupable dans une affaire de fraude fiscale.

Le 20 juillet, elle avait été reconnue coupable d'avoir fourni de fausses déclarations concernant ses périodes de résidence à l'étranger pour éviter des taxes israéliennes. D’après les autorités, Bar Refaeli et sa mère avaient créé une résidence fictive à l'étranger dans le but de payer moins d’impôts en Israël.

Le mannequin aux trois millions d'abonnés Instagram avait plaidé coupable et avait conclu un accord de négociation de peine, validé par le tribunal de Tel-Aviv, dimanche 13 septembre. Celui-ci prévoyait une peine de neuf mois de travaux d'intérêt général, le paiement d'une amende de 2,5 millions de shekels (610.000 euros), et le remboursement de ses arriérés fiscaux.

La mère de Mme Refaeli, Tzipi Refaeli, a été condamnée à 16 mois de prison et à une amende de 2,5 millions de shekels, en plus du paiement de ses arriérés fiscaux. Comme sa fille, elle avait plaidé coupable et négocié un accord de peine.