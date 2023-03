INVITÉE RTL - La sœur de Bernard Phelan, détenu en Iran, dénonce une "farce de tribunal"

Un calvaire sans fin. Arrêté en octobre 2022 en Iran, Bernard Phelan, est toujours retenu captif dans une prison du nord-est du pays. Franco-irlandais de 64 ans, il a été accusé par les autorités locales de "fournir des informations à un pays ennemi", qui l'ont condamné d'abord à une peine de prison de trois ans.

Pourtant, l'accusé a toujours nié les faits et a entamé une grève de la faim et de la soif en janvier pour mettre en lumière l'injustice, avant de l'interrompre à la demande de sa famille. Depuis son emprisonnement, sa sœur, Caroline Massé-Phelan, multiplie les appels à l'aide. Pourtant, les tentatives du ministère des Affaires étrangères restent infructueuses et ses proches du sexagénaire assurent que son pronostic vital est engagé.

Dans Focus Dimanche sur RTL, Caroline Massé-Phelan revient le calvaire enduré par son frère et sa famille, ainsi que sur les zones d'ombres de cette affaire.

"Il a été condamné le 20 février pour trois ans et demi", commence-t-elle. Cependant, les autorités ont ensuite décidé que Bernard Phelan allait être libéré en raison de son état de santé et de son âge, "une semaine après, ils ont décidé de le condamner à six ans et demi, et tout ça sans avocat", relate sa sœur. En attendant, son frère serait retenu dans des conditions extrêmement difficiles en Iran, qui auraient contribué à détériorer son état de santé, déjà fragile.



Impuissante face à l'emprisonnement injustifié de son frère

La famille de Bernard a trouvé par ses propres moyens un avocat en Iran. Pourtant "c'est abominable, ils ont donné un avocat du tribunal qui a contacté personne et on n'a aucun papier", explique-t-elle. Restés de longs moments sans nouvelles de leur proche, ils ont ensuite reçu une lettre de l'ambassadeur, leur disant "d'être patient, de ne pas s'inquiéter et d'attendre que le système judiciaire de Téhéran fasse son travail".

Impuissante face à l'emprisonnement injustifié de son frère qui se clame innocent, Caroline Massé-Phélan dénonce une "farce de tribunal" et espère voir son frère libéré au plus vite.



