Le youtubeur controversé Thierry Casasnovas, "pour qui la chimiothérapie cause le cancer" placé en garde à vue

Depuis le 7 mars, le gourou du "crudivorisme" - un régime à base de fruits et de légumes - se trouve en garde à vue, soupçonné "d'exercice illégal de la médecine" et "d'escroquerie". La décision de présenter Thierry Casasnovas, ce youtubeur et complotiste aux plus de 80 millions de vues, à un juge ce vendredi 10 mars en vue d'une éventuelle mise en examen n'a pas encore été prise.

L'homme au physique chétif est un adepte du jeûne et du "crudivorisme" qui soigne, selon lui, le Covid-19 ou l'arthrose. Ce pseudo naturopathe, sans diplôme, publie ses premières vidéos il y a douze ans. Ses théories sur le cancer - "la chimiothérapie cause le cancer. Globalement, on t'injecte de la mort au rat dans les veines" - et sur ses guérisons miracles, sont un succès. Très vite, il atteint le demi-million d'abonnés sur YouTube. Des dizaines de milliers de fans suivent ses conseils, mettant parfois leur vie en danger.

Cet habitant de 48 ans organise également des stages et vend des extracteurs de jus à prix d'or, parfois plus de 1.000 euros. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) aurait reçu 600 signalements contre lui depuis 2011.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info