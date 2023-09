Le Maroc a reçu de nombreuses propositions d’aide du monde entier. La France, qui entretient de nombreux et étroits liens avec le royaume, s’est proposée dans les heures qui ont suivi le puissant et meurtrier séisme du vendredi 8 septembre au soir. "La France se tient prête, nous avons prépositionné des moyens. Dans ce contexte de crise, c’est l’organisation qui compte et c’est le pays qui connaît cette tragédie qui pilote", a commenté le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, invité dimanche 10 septembre du Grand Jury RTL-Le Figaro-M6. Le Maroc n’a pour l’instant pas répondu à la proposition d’aide de la France.

L’envoi de médecins est également envisagé par les autorités françaises, là encore si le royaume marocain en formule la demande. "On se tient prêts et on a des dispositifs d’aide internationale, que ce soit de l’État, des organisations internationales ou même des collectivités. On l’organisera et on saura répondre aux demandes des autorités marocaines", a assuré le ministre de la Santé. L’accueil de blessés n’est en revanche par à l’ordre du jour. "La demande n’a pas été formulée mais ça arrive parfois dans ce type de catastrophes. Mais la bataille est actuellement sur la recherche de blessés", a jugé Aurélien Rousseau.



Emmanuel Macron a répété dimanche, depuis le sommet du G20 en Inde, que la France est prête à "intervenir" pour venir en aide au Maroc. De son côté, l'Espagne a annoncé dimanche l’envoi de secouristes et la fourniture d’une assistance, après avoir reçu une demande d'aide officielle de la part du royaume.