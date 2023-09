Les infos de 18h - Séisme au Maroc : "Mon village n'est plus qu'un tas de ruines", confie un habitant du sud de Marrakech

Un puissant séisme a frappé le Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre, provoquant d’énormes dégâts et semant la panique dans plusieurs villes du pays.

"Mon village n'est plus qu'un tas de ruines. On a tout perdu", lâche cet habitant du sud de Marrakech au micro de RTL. Sa maison s'est effondrée "sur ma famille et moi" à la suite du séisme d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter qui a frappé le Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre.

Le bilan, provisoire, est effroyable avec plus de 2.000 morts et 2.000 blessés. "On a eu de la chance", a-t-il estimé. "Je vais bien".

Sa maman est hospitalisée, "elle a la jambe fracturée." En revanche, la situation est bien plus inquiétante pour sa sœur. "Elle est dans un état critique, toujours inconsciente." Enceinte, elle a perdu son bébé. L'homme dort par terre, dans la cour de l'hôpital de Marrakech, depuis la tragédie. "J'attends et je prie pour que son état s'améliore."

Le Maroc n'a pas encore appelé à l'aide internationale alors que les besoins d'aide sont immenses, a indiqué la Croix-Rouge internationale.

