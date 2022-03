INVITÉ RTL - "Les Ukrainiens vont résister", assure l’ambassadeur de France en Ukraine

L'Ukraine pourrait remporter cette guerre. Le ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s'est exprimé de manière optimiste ce dimanche 6 mars. Invité par RTL ce lundi 7 mars, l’ambassadeur de France en Ukraine a affirmé qu'il était "d'accord avec son ministre".

"Les Ukrainiens vont résister, ça c'est absolument certain", soutient Étienne de Poncins. "Vous savez Kiev c'est une très grande métropole, il y a 5 millions d'habitants", avance-t-il avant d'ajouter : "Prendre Kiev c'est possible, occuper Kiev c'est vraiment autre chose. Je ne suis pas du tout certain que Kiev va tomber", poursuit-il.

"Cette guerre-ci est une guerre du XXe siècle", affirme Étienne de Poncins. "Un des grands enseignements de cette guerre c'est que l'Europe a changé du tout au tout", continue le diplomate. "L'Europe de la puissance est en train de naître à la suite des circonstances dramatiques que nous vivons sous nos yeux," observe l’ambassadeur de France en Ukraine.

"Tant que les conditions seront réunies pour que je puisse rester avec mon équipe, je resterai à Lviv le plus longtemps possible", prévoit Étienne de Poncins. "Je crois que, sur le plan politique, c'est très significatif d'être dans ces moments de malheur au côté de la nation ukrainienne", conclut l’ambassadeur de France en Ukraine.