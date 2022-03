Tennis : l'Ukrainienne Yastremska battue en finale au tournoi de Lyon, elle réagit avec émotion

Il n'y aura pas eu de miracle. La tenniswoman ukrainienne Dayana Yastremska s'est inclinée en finale du tournoi de Lyon, ce dimanche 6 mars, face à la chinoise Zhang Shuai, en trois manches 3-6, 6-3, 6-4.



Shuai, victorieuse de la française Caroline Garcia en demi-finale (6-2, 7-5), n'a perdu qu'un set durant l'épreuve. Elle s'est avérée être une adversaire trop solide et sans doute plus fraîche physiquement et mentalement face à celle qui pointe à la 128e place mondiale. Outre sa défaite, mathématiquement logique, c'est surtout sa réaction qui a ému les internautes. Sur Twitter, Dayana Yastremska a expliqué "avoir donné le meilleur (d'elle-même, ndr), parce que c'est ce que les Ukrainiens font".

Quelques instants plus tôt, sur le court, elle avait fièrement porté le drapeau national ukrainien lors de sa déclaration d'après-match. "C'était une semaine difficile, très émouvante. Une journée difficile aussi, un match très dur. Je me suis battue pour l'Ukraine et je remercie les gens pour leur état d'esprit au pays où ils se battent", a-t-elle dit sur le court. Et ce, avant de conclure sa prise de parole d'un "Slava Ukraini" ("Gloire à l'Ukraine").

L'épopée de l'Ukrainienne n'est peut-être pas encore finie. Celle-ci a obtenu une invitation pour le prochain tournoi d'Indian Wells, en Californie. Selon son agent, elle devrait aussi participer au Tournoi de Miami, à la fin du mois de mars.