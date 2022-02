Guerre en Ukraine : où en est l'avancée russe ?

Au cinquième jour d'un conflit désormais décrit comme la pire crise géopolitique mondiale depuis 60 ans, l'Ukraine tient, mais jusqu'à quand face à l'avancée des troupes russes ? La ville de Kiev va sortir à 7h, heure française, de son couvre-feu débuté ce week-end. Ces deux derniers jours en Ukraine ont été rythmés par de très gros combats et la capitale est désormais encerclée par les forces russes.

"Il est impossible d'évacuer les civils", a déclaré Vitaly Klitschko, le maire de Kiev. Des images satellites indiqueraient aussi des colonnes de l'armée russe longues de cinq kilomètres en direction de la capitale ukrainienne où tous les axes principaux sont tenus par la Russie et bloqués par des chars. Des blocs de béton de l'armée ukrainienne opposent néanmoins une farouche opposition

À Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine située près de la frontière russe, les combats sont toujours en cours. Les Ukrainiens ont cru, pendant un temps, perdre la ville après que les chars russes ont réussi à y pénétrer avec des blindés pendant quelques heures. Mais l'armée ukrainienne est parvenue à reprendre le contrôle de Kharkiv.

Depuis le début de l'invasion, les Ukrainiens font preuve d'une résistance à toute épreuve dans toutes les grandes villes du pays. Le ministère ukrainien de la Santé a de son côté annoncé la mort de 350 civils, dont 14 enfants. La ville de Lviv est désormais le symbole de l'exode des Ukrainiens. Au total, 368.000 réfugiés auraient fui les combats dans le pays.

Guerre en Ukraine - Le président russe Vladimir Poutine a annoncé ce dimanche mettre en alerte la "force de dissuasion" de l'armée russe, qui peut comprendre une composante nucléaire. Vladimir Poutine a justifié cette décision par les "déclarations belliqueuses de l'Otan" envers la Russie.

Coronavirus - À partir de ce 28 février le masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos (musées, cinémas, théâtres, salles de sport, restaurants...) soumis au passe vaccinal, exception faite des transports (trains et avions compris). Il reste cependant obligatoire dans les lieux clos non soumis au passe vaccinal comme les entreprises.



Sports - L'Olympique Lyonnais s'est incliné à domicile (0-1) contre Lille, dimanche, en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Gabriel Gudmundsson a inscrit le seul but de la rencontre. Le LOSC passe devant Lyon et grimpe à la huitième place.